Dl crisi impresa: verso audizioni martedi' in Commissioni Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - E' in via di definizione per la mattina di martedi' prossimo, 14 settembre, un breve ciclo di audizioni nelle commissioni Giustizia e Industria del Senato in merito al Dl sulle crisi d'impresa. A quanto si apprende, dovrebbero essere ascoltate Confindustria, Ance, Cna, Confartigianato, Casartigiani Confcommercio, Confesercenti, Alleanza Cooperative, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Ordine dei dottori commercialisti, Assoprofessioni e consulenti del lavoro.

