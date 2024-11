Dl contrasto violenza sanita': ok definitivo Camera, 144 si' e opposizioni astenute

Previsto anche arresto in flagranza differita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Dl con le norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario con 144 si', nessun voto contrario e l'astensione delle opposizioni (92 i voti in tal senso). Il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, estende l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie al personale che svolge servizi di sicurezza complementari e introduce il reato di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Il testo convertito in legge prevede, in particolare, l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita.

