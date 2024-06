Dl coesione: Murelli (Lega), bene proroga termini Pef e fondi per segretari comunali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione del dl coesione in commissione Bilancio, un provvedimento necessario per perseguire gli obiettivi del Pnrr e assicurare risorse fondamentali per lo sviluppo del Paese. Come Lega abbiamo sostenuto proposte emendative importanti come la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2024 del termine di approvazione dei Pef (Piani economici e finanziari) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2024 e una norma per l'assunzione di 245 nuovi segretari comunali nell'ottica di velocizzare il lavoro delle amministrazioni e facilitare la vita dei cittadini". Cosi' la senatrice della Lega Elena Murelli, relatrice del dl coesione, a margine dell'approvazione in commissione Bilancio del Senato.

