Dl casa: via libera dalla Camera con 155 si' e 79 no, passa all'esame Senato

Ok micro-appartamenti, sottotetti e cambio destinazione uso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - L'Aula della Camera ha approvato il Dl casa con 155 si' e 79 no (9 gli astenuti, tra questi i gruppi Iv e Az). Il provvedimento con le 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica', cosiddetto 'salva casa', passa ora all'esame del Senato (va convertito in legge entro il 28 luglio).

Il testo votato dall'Assemblea e' identico a quello licenziato dalla commissione Ambiente e Lavori pubblici, dove sono state introdotte numerose modifiche. Tra le misure figurano il certificato di agibilita' ai 'micro-appartamenti' (la superficie minima per una persona scende da 28 a 20 metri quadri, e per due persone da 38 a 28, mentre le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri), insieme alla possibilita' di procedere al cambio destinazione d'uso con una disciplina uniforme, senza distinzione se con opere o senza. Per il mutamento senza opere sara' richiesta la Scia, mentre per quello con opere sara' necessario essere in possesso del titolo per l'esecuzione. Per le unita' al primo piano o seminterrate, il cambio e' regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite. A seguito di una modifica votata dalla Commissione risultano quindi recuperati, a fini abitativi, i sottotetti che, nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna Regione, anche in deroga ai limiti di distanza tra gli edifici.

