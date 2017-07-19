Dl carburanti: Uil, bene intervento ma coprire tassando extra profitti societa' -RPT

Pensare a misure piu' mirate per redditi piu' bassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - E' positivo che il Governo abbia deciso di intervenire sulle accise per limitare il prezzo dei carburanti, tuttavia, il provvedimento avrebbe bisogno di alcuni correttivi. E' la posizione della Uil, espressa dal segretario confederale Santo Biondo, in audizione davanti la sesta Commissione del Senato, Finanze e Tesoro. 'E' un provvedimento sicuramente necessario, un fatto positivo. Tuttavia, e' caratterizzato da due aspetti su cui riteniamo che bisogna intervenire: ha un arco di tempo di intervento molto limitato' e poi va a favorire chi consuma di piu': 'Il beneficio e' in proporzione al consumo e dunque piu' consumi piu' beneficio hai, chiaramente fa riferimento alla capacita' di spesa delle persone e delle famiglie e noi chiediamo invece che ci sia bisogno un intervento piu' selettivo, piu' mirato che dia respiro ai redditi piu' bassi, medi che sono chiaramente quelli piu' in sofferenza in questo momento di cui c'e' una tendenza del costo della vita chiaramente a innalzarsi'. Inoltre, sulla copertura della misura, fatta con tagli lineari ai ministeri, 'ribadiamo la necessita' di ragionare su una tassazione sugli extra profitti, piuttosto che tagliare in modo lineare la spesa dei ministeri per evitare di andare a comprimere quella che puo' essere la spesa pubblica, in riferimento a temi di carattere sociale, sanitario e di formazione ed istruzione'.

Fla-

(RADIOCOR) 08-04-26 10:45:43 (0246) 5 NNNN