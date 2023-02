Dl carburanti: ok Camera a fiducia con 174 si', domani voto finale -3

Rafforzamento 'Mr Prezzi'. Rinnovato bonus trasporti in 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Con il provvedimento arrivano anche il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi (il cosiddetto 'Mister Prezzi'), chiarimenti fiscali sui bonus benzina e sulla emanazione dei decreti-accise e il rinnovo per il 2023 del bonus trasporti per le persone fisiche (ma con una 'stretta' al reddito annuale richiesto per ottenerlo, che scende dai 35mila del 2021 ai 20mila del 2020).

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi viene chiamato, in particolare, a redigere una relazione trimestrale sui prezzi per verificare e prevenire comportamenti scorretti e disporra' la convocazione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, istituita dal Dl stesso (500 mila euro l'anno dal 2023 al 2025 sosterranno gli sforzi di adeguamento specialistico alle nuove competenze).

