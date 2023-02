Dl carburanti: ok Camera a fiducia con 174 si', domani voto finale -2

Obbligo cartelli e 'app' con i prezzi medi di riferimento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Il Dl conferma, anche a seguito delle modifiche apportate dal Governo nel corso della prima lettura, l'obbligo per i distributori su strade e autostrade di esporre i cartelloni con la media dei prezzi di riferimento accanto ai prezzi praticati. La misura che ha suscitato le perplessita' dell'Antitrust e le critiche, all'interno della stessa maggioranza, da parte di Forza Italia, dispone in particolare l'esposizione presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale e, presso quelli autostradali, il prezzo medio nazionale praticato sulla rete.

Tali valori sono calcolati dal ministero delle Imprese sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

Viene inoltre prevista una 'app' per la consultazione dei prezzi da realizzare con un investimento pubblico dia 500 mila euro per il 2023 e 100 mila euro l'anno prossimo 2024 (mentre non ha avuto fortuna la proposta di ricorrere, in alternativa, a un 'Qr code').

Il capitolo sanzioni, corretto al ribasso dall'Esecutivo, stabilisce multe comprese tra i 200 e i 2mila euro per la violazione degli obblighi di esposizione o aggiornamento settimanale dei prezzi e una griglia di giornate si sospensione dell'attivita'.

Bof

