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            Dl carburanti: esame nell'Aula della Camera dal 14 settembre

            Atteso dal Senato per seconda lettura, scade il 25 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - RomaRoma, 9 set - Il Dl carburanti arrivera' all'esame dell'Aula della Camera lunedi' prossimo, 14 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il provvedimento con lo sconto temporaneo sulle accise, nel quale figurano anche misure a sostegno dell'ex Ilva, e' atteso dal Senato per la seconda lettura (deve essere convertito in legge entro il 25 settembre).

            Bof.

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            (RADIOCOR) 09-09-26 14:58:49 (0397)ENE,GOV,PA 5 NNNN

              


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