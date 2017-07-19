Dl carburanti: anticipo ritenuta su dividendi gruppi energetici sopra 20 mld ricavi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - Un "acconto" sulle tasse dei dividendi per i grandi gruppi energetici italiani per coprire lo sconto sulle accise. Lo prevede l'articolo due (Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici) del Dl carburanti approvato oggi dal Consiglio dei ministri, secondo una bozza che Radiocor ha potuto visionare. La misura e' rivolta a societa' che "sulla base del bilancio consolidato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2026, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica".

Il meccanismo prevede sostanzialmente che tali societa' versino in anticipo le ritenute sugli utili di quest'anno e in cambio abbiano un credito di imposta.

Fil-Vec.

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