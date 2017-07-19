Dl carburanti: anticipo ritenuta su dividendi gruppi energetici sopra 20 mld ricavi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - L'importo da versare e' pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute se gli utili deliberati venissero corrisposti alla data di entrata in vigore della norma.

"Per un importo pari alle somme effettivamente versate - si legge ancora nella bozza - ai soggetti obbligati e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate (...) in relazione alla medesima distribuzione". Inoltre, "il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".

Nel testo si precisa inoltre che "il versamento non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive" e "non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili. Restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione".

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