Dl capienze: Governo pone la questione di fiducia nell'Aula della Camera

Il decreto gia' approvato dal Senato scade il 7 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera per l'approvazione del Dl capienze, nel testo identico a quello gia' licenziato dal Senato. La conferenza dei capigruppo definira' ora i tempi delle relative procedure di voto.

Il provvedimento con le disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, e per l'organizzazione di Pubbliche amministrazioni e per in materia di protezione dei dati personali deve essere convertito in legge entro il 7 dicembre.

