Dl Calabria: ok Camera a norme su poteri Commissario sanita', passa a esame Senato

Nel testo anche disposizioni sul rinvio elezioni regionali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - L'Aula della Camera ha approvato il Dl Calabria con 246 voti favorevoli e 119 contrari (3 gli astenuti). Il provvedimento con le misure per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario passa ora all'esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 9 gennaio 2021).

Il decreto legge stabilisce, tra l'altro, le funzioni del Commissario chiamato dal Governo ad attuare piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della Regione Calabria e rafforzare la rete ospedaliera regionale, anche in relazione all'emergenza Covid-19.

Viene disposto che, limitatamente al 2020, le elezioni degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di 90 giorni e non oltre i 150 successivi, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Vengono comune confermati i poteri del Consiglio e della Giunta in carica fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

Bof

