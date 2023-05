Dl bollette: via libera dell'Aula della Camera, passa al Senato -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Il provvedimento contiene disposizioni su tre temi principali.

Il primo riguarda le misure per fronteggiare il caro-energia: tra queste il bonus sociale per il secondo trimestre 2023, il contributo straordinario per le imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas fino a giugno e il credito d'imposta per le imprese energivore da utilizzare entro la fine dell'anno. C'e' poi il capitolo salute con le misure, tra le altre, sul payback dei dispositivi medici e i medici 'gettonisti'. E il capitolo fisco con, tra l'altro, l'estensione delle previsioni in materia di adesione, definizione e conciliazione agevolata e la introduzione di una 'causa di non punibilita'' per alcuni reati tributari, quando vi sia stato il pagamento integrale delle somme prima della sentenza di appello.

