Dl bollette: via libera dell'Aula della Camera, passa al Senato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Fra le novita', le Commissioni hanno approvato, e l'Aula confermato, l'introduzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino a un massimo di 200mila euro ed entro il tetto del 20% della spesa sostenuta per start up innovative nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanita'. Sono state altresi' previste misure di semplificazione temporanee per la installazione di impianti fotovoltaici. E sono state estese le misure per la definizione agevolata dei ruoli per Regioni ed Enti locali, relativamente agli istituti previsti dalla legge di Bilancio dello stralcio dei debiti fino a mille euro e della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ('rottamazione-quater'). I deputati hanno cassato, con un rapido ritorno in Commissione, alcune novita' precedentemente introdotte nel testo. In particolare, per carenza di coperture, e' saltato l'articolo 16 bis sulla stabilizzazione dei precari di Irccs e Izs. Invece per mancata omogeneita' di materia sono state soppresse altre norme, tra cui il passaggio dei compiti in materia di supporto allo sviluppo della previdenza complementare da 'Previdenza Italia' ad Assoprevidenza.

