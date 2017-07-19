Dl bollette: Urso, avremo effetti immediati duraturi e strutturali su costi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'Come annunciato poco fa dal ministro Pichetto, competente per la materia energia, la prossima settimana il consiglio dei ministri esaminera' il nuovo decreto energia con interventi significativi a sostegno del sistema industriale al fine di conseguire effetti immediati, duraturi e strutturati sulla dinamica dei costi'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative urgenti di carattere strutturale per la riduzione del costo dell'energia per le imprese italiane. 'Sappiamo che, anche in questo caso, dobbiamo intervenire in via prioritaria sul contesto europeo.

Lo aveva gia' evidenziato Mario Draghi nel suo report alla commissione oltre 16 mesi fa, ma finora nulla e' stato fatto di significativo: e' assolutamente necessario il mercato unico dell'energia, completare l'interconnessione delle reti, investimenti rilevanti nel nucleare e nelle rinnovabili per diminuire la dipendenza dalle fonti fossili e quindi dall'estero', ha aggiunto Urso. 'Dipendiamo troppo dagli idrocarburi perche' non abbiamo energia nucleare, a differenza di Francia e Spagna e quindi dipendiamo dal prezzo del gas spesso soggetto a dinamiche speculative.

Per questo abbiamo deciso, con responsabilita' e determinazione di sviluppare, una politica energetica al fine di garantire nel prossimo decennio che la produzione da nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, si possa affiancare allo sviluppo di tutte le rinnovabili che stiamo supportando con interventi specifici', ha continuato Urso, sottolineando che, 'per questo, nel piano Transizione 5.0, abbiamo previsto incentivi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili che proseguira' per il prossimo triennio affinche' ciascuno possa autoprodursi; per questo abbiamo rifinanziato la misura net zero con 3,9 miliardi di euro al fine di realizzare una filiera produttiva nel campo della decarbonizzazione. Ci vuole tempo per recuperare gli errori del passato. Ma la strada e' quella giusta, lo sappiamo e lo sanno anche le nostre imprese'.

.

