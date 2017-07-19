Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Dl bollette: Tajani, e' obiettivo di Fi, prima si fa meglio e'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Il decreto per abbassare i prezzi dell'energia "e' un obiettivo di Forza Italia, prima lo si fa e meglio e'". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interpellato dai cronisti prima di entrare a palazzo Chigi per il vertice di maggioranza.

            fil.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 16-02-26 17:28:58 (0401)ENE,GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.