Dl bollette: Tajani, e' obiettivo di Fi, prima si fa meglio e'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Il decreto per abbassare i prezzi dell'energia "e' un obiettivo di Forza Italia, prima lo si fa e meglio e'". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interpellato dai cronisti prima di entrare a palazzo Chigi per il vertice di maggioranza.
fil.
