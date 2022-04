Dl bollette: Benamati-Rossi (Pd), bene emendamento per aiutare pmi a ciclo termico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 apr - 'Era necessario inserire l'emendamento a firma Pd che indirizzasse la misura verso quei settori e quelle pmi a ciclo termico, per le quali il gas riveste una posizione preminente nei consumi e che non hanno avuto accesso alle misure gia' disposte su energia elettrica e recentemente prorogate".

Cosi' su una modifica al Dl bollette, approvata dalle commissioni Ambiente e Attivita' produttive della Camera, i deputati Pd Gianluca Benamati, capogruppo in commissione Attivita' produttive, e Andrea Rossi.

"E quindi era necessario - aggiungono - introdurre nel testo un criterio di priorita' a favore di imprese con prevalente consumo di gas che potesse indirizzare la fase attuativa. In particolare era d'obbligo aiutare quei comparti, come quello della ceramica, che stanno vivendo un momento di grande difficolta'. In particolare la ceramica del 'made in Italy' e' molto forte nel mercato internazionale, dove esporta oltre l'80% del prodotto finito, e vede quasi 30 mila occupati, in gran parte nel distretto di Sassuolo-Casalgrande. Dobbiamo tenere duro soprattutto in questi momenti critici e sostenere le richieste provenienti dal mondo della ceramica'.

Bof

(RADIOCOR) 07-04-22 17:18:39 (0529)ENE 5 NNNN