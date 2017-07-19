Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Dl bollette: Anita, bene l'emendamento su proventi Ets -2-

            Morelli: si afferma principio di coerenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - 'Con questa scelta - commenta il presidente dell'associazione Riccardo Morelli - il legislatore afferma un principio di coerenza che Anita sostiene da tempo: le risorse generate dalla tassazione ambientale devono tornare al settore dei trasporti, che e' gia' impegnato nel percorso di transizione e chiamato a sostenerne i costi'. 'L'approvazione dell'emendamento - sottolinea - e' un segnale positivo per le imprese di autotrasporto merci e logistica, che hanno gia' avviato investimenti sul fronte della decarbonizzazione e guardano al consolidamento di questo processo affinche' la transizione ambientale resti un obiettivo concreto, sostenibile anche dal punto di vista economico'.

            com-froGli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 31-03-26 17:33:36 (0628)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.