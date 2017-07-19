Dl bollette: Anita, bene l'emendamento su proventi Ets -2

Morelli: si afferma principio di coerenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - 'Con questa scelta - commenta il presidente dell'associazione Riccardo Morelli - il legislatore afferma un principio di coerenza che Anita sostiene da tempo: le risorse generate dalla tassazione ambientale devono tornare al settore dei trasporti, che e' gia' impegnato nel percorso di transizione e chiamato a sostenerne i costi'. 'L'approvazione dell'emendamento - sottolinea - e' un segnale positivo per le imprese di autotrasporto merci e logistica, che hanno gia' avviato investimenti sul fronte della decarbonizzazione e guardano al consolidamento di questo processo affinche' la transizione ambientale resti un obiettivo concreto, sostenibile anche dal punto di vista economico'.

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