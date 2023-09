Dl asset: via libera del Senato con ok a fiducia, passa alla Camera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - Con l'emendamento del Governo che riscrive l'articolo 1 sul caro-voli, e' stato tolto il riferimento al prezzo massimo, rinviando ai poteri dell'Antitrust il contrasto a comportamenti distorsivi delle compagnie. Sulle banche, il braccio di ferro tra FI e gli alleati di governo ha portato ad una riscrittura che modifica il parametro di riferimento (attivo ponderato invece di attivo patrimoniale) che consente di fatto di escludere i titoli di stato; inoltre si da' la possibilita' alle banche di destinare a riserva un importo non inferiore a due volte e mezzo l'imposta invece di versare l'importo. Le risorse attese, oltre al sostegno dei mutui prima casa per le giovani coppie e al taglio della pressione fiscale, potranno essere destinate al fondo di garanzia ai crediti per le Pmi. Un altro emendamento presentato dal Governo, riscrive le misure a sostegno dei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall'alluvione, incrementando di 370 milioni i fondi per la ricostruzione privata e prevedendo la possibilita' di agevolazioni tariffarie per le bollette relative al periodo maggio-ottobre delle utenze delle aree colpite. Nulla da fare, invece, per le proposte anche di maggioranza, per una proroga del superbonus per i condomini. Mentre tra le altre modifiche introdotte durante l'esame nelle Commissioni e confermate dall'Aula di Palazzo Madama, ce ne sono alcune in materia infrastrutturale come quelle che puntano ad accelerare la realizzazione della linea C della metro di Roma e quella sul Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte. 'Ritocchi' hanno infine alle disposizioni sui taxi.

