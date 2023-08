Dl asset: ministero Imprese, compagnie aeree convocate e consultate 20 luglio

Urso aveva preannunciato decreto legge su prezzi dei voli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ago - "In merito a quanto comunicato nelle scorse ore da alcune rappresentanze di categoria del trasporto aereo, si precisa che le principali associazioni del settore erano state convocate lo scorso 20 luglio 2023 dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, alla Commissione di allerta rapida sulla dinamica dei prezzi dei voli". Cosi', in una nota, il ministero delle Imprese.

"L'incontro, che si e' svolto in presenza a Palazzo Piacentini - prosegue il comunicato relativo alle misure preannunciate con il Dl asset - ha avuto ad oggetto l'approfondimento delle ragioni sottese agli aumenti dei prezzi registrati sulle tratte da e per le isole e alcuni dei maggiori scali nazionali". E, ricorda il dicastero di Via Veneto, "il ministro Adolfo Urso, intervenendo all'incontro, annuncio' ai presenti che era in via di definizione un intervento normativo, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette da parte dei vettori".

