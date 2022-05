Dl anti-rincari: via libera con ok Senato alla fiducia, passa alla Camera -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Dopo l'articolo 8, che consente la rateizzazione delle bollette energetiche per le imprese con sede in Italia, e' stata introdotta una misura volta ad estendere il periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia Pmi da 24 a 30 mesi: una misura che e' stata 'riscritta' in commissione Bilancio per venire incontro ai rilievi sulla onerosita' della Rgs che aveva chiesto lo stralcio della disposizione. Sempre su input delle Commissioni e' stato approvato un emendamento che prevede dal 2023 l'attestazione Soa per i lavori con bonus oltre 516mila euro. E' stato inoltre approvato (e l'Aula lo ha confermato 'trovando' la copertura che mancava) l'anticipo della sospensione della decorrenza di termini per adempimenti dei professionisti in caso di malattia o infortunio. Introdotte anche misure (anch'esse riformulate dopo la relazione della Rgs) per potenziare la staffetta generazionale tramite gli enti bilaterali. Altra novita' di rilievo nel settore del lavoro, il posticipo al 2024 della norma che consente di superare i 24 mesi di utilizzo del lavoratore a termine con contratto di somministrazione. Sempre su proposta dei senatori e' stata approvata una proroga al 30 settembre delle misure agevolate per mettere o mantenere i dehors.

Nel settore agricolo, oltre alle misure gia' previste dal Dl originario, sono state previste tra le altre disposizioni per la rateizzazione dei debiti derivanti dal mancato pagamento delle quote latte. Sono state infine approvate misure per favorire l'utilizzo di attivi di bilancio da parte dei Comuni per fronteggiare il caro-bollette. Infine, sul contributo straordinario nella misura del 10% dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato nel periodo ottobre 2021-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo 2020-2021 (i cosiddetti extra-profitti) delle aziende operanti nel settore dell'energia, l'unica modifica introdotta mira a specificare che, in caso di saldo negativo del periodo 1 ottobre 2020 - 31 marzo 2021 ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo e' assunto un valore di riferimento pari a zero. Il gettito atteso dalla misura e' pari a 3,98 miliardi di euro.

