Dl anti-rincari: via libera con ok Senato alla fiducia, passa alla Camera -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - L'articolo 6 originario del decreto legge estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas innalzando a 12mila euro il valore soglia Isee per le famiglie per accedere ai bonus. I senatori hanno approvato un articolo aggiuntivo che consente la rateizzazione delle bollette non pagate per le fatture emesse fino al 30 giugno (ora il termine e' il 30 aprile). L'articolo 7 originario rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi e, con una modifica approvata a Palazzo Madama, si introducono sanzioni in caso di mancata trasmissione dei contratti o di loro modifiche. Diverse, infine, le misure per rafforzare l'utilizzo delle fonti rinnovabili introdotte durante l'esame delle commissioni di Palazzo Madama. Sono poi state introdotte misure di semplificazione della procedura di autorizzazione per la installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nonche', per la posa della fibra, la possibilita' per gli affidatari di poter procedere ai lavori avvalendosi di societa' controllate direttamente o indirettamente anche in deroga a eventuali clausole convenzionali (una misura che punta a superare rilievi Anac per la societa' consortile di Open Fiber e Aspi).

