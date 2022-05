Dl anti-rincari: stop da Ragioneria a estensione preammortamenti Fondo Pmi -2

Trovata copertura per recuperare norma su professionisti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - A margine dei lavori della commissione Bilancio e' emerso che la norma sulla decorrenza dei termini per gli adempimenti dei professionisti in caso di malattia o infortunio e' stata 'recuperata' trovando la copertura di 3,6 milioni per il 2022 necessaria per evitare lo stralcio chiesto dalla Rgs.

