Dl anti-rincari: Garante prezzi, primo monitoraggio mostra effetto su carburanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - "Dal 21 marzo il Garante ha effettuato un primo approfondimento sulla base dell'osservatorio prezzi carburanti del Mise, in particolare sui circa 4.200 distributori che hanno comunicato il prezzo praticato al consumatore sia il 21 marzo che nei due giorni successivi, con l'obiettivo di effettuare un primo tempestivo monitoraggio dell'impatto dell'intervento normativo che prevede tra l'altro la riduzione di 30,5 centesimi tra accise e Iva". Lo ha detto il Garante dei prezzi presso il Mise, Benedetto Mineo, ascoltato dalle commissioni Finanze e Industria del Senato sul Dl anti-rincari. "Da tale analisi - ha riferito - e' emerso che il 22 marzo si osserva una riduzione del prezzo medio di 19 centesimi rispetto al giorno precedente, con una riduzione media di 9 centesimi per i prezzi comunicati prima delle 14 e una riduzione media di 29 per quelli comunicati dopo le 14; quindi un progressivo adeguamento. Il 23 marzo, dopo due giorni, si osserva una riduzione del prezzo medio dei 30,5 centesimi attesi rispetto al 21 marzo. Tale dato, ancorche' basato non sulla totalita' dei distributori che sono circa 22mila e 500, va comunque preso come indicativo del livello di efficacia dell'intervento normativo che, dopo un giorno dalla sua entrata in vigore, risulta gia' ben visibile nei dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero".

