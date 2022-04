Dl anti-rincari: Asstel, filiera tlc pronta a collaborare in interesse Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Il presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, Massimo Sarmi, nel condividere l'intervento del Governo, ha auspicato una collaborazione continuativa tra imprese e amministrazioni preposte alla sicurezza nazionale per assicurare un sistema efficace ed efficiente, che coniughi le esigenze di sicurezza con l'operativita' delle imprese della filiera tlc. Cosi' Asstel in una nota, in relazione alla audizione sul Dl anti-rincari davanti alle commissioni Industria e Finanze del Senato. Sarmi, riferisce ancora il comunicato, ha evidenziato come la disciplina dei poteri speciali del Governo in merito alle operazioni d'acquisto di beni e servizi connessi al 5G venga significativamente innovata: 'Condividiamo il passaggio da un modello che prevedeva l'invio alla presidenza del Consiglio di singole notifiche, una volta stipulato il contratto, alla notifica preventiva del piano annuale di operazioni inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Consapevoli che, con tale disposizione, le informazioni fornite dalle imprese non potranno comprendere quei dettagli di natura tecnica o implementativa, normalmente definiti in fasi successive". La collaborazione tra imprese e amministrazioni preposte alla sicurezza nazionale potra' consentire di valorizzare la portata di semplificazione e rafforzamento dell'efficacia delle nuove disposizioni. "Le nuove norme in materia di golden power hanno condotto ad estinguere procedimenti autorizzativi gia' avviati e spesso prossimi a conclusione, con l'esito di un inevitabile rallentamento delle operazioni programmate" ha ricordato Sarmi. Inoltre, ulteriori considerazioni sono state poste da Asstel riguardo la realizzazione degli obiettivi di investimento degli operatori e del Governo per la realizzazione del 'piano Italia 5G', affinche' le prassi applicative, le tempistiche di approvazione dei piani annuali di acquisto e l'attuazione della normativa vedano tempistiche coerenti con quelle della programmazione degli investimenti pubblici e privati. "Nel condividere l'intervento del Governo - ha concluso Massimo Sarmi - confermiamo la disponibilita' di collaborazione dell'industry nell'interesse della sicurezza nazionale e del Paese".

