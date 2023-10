Dl anticipi: Rossomando annuncia all'Aula la presentazione in Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - Il Dl con misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e' stato presentato dal Governo in Senato. Lo ha annunciato all'Assemblea la presidente di turno, Anna Rossomando. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, approvato dal CdM insieme al Ddl di Bilancio con la manovra 2024, e' previsto in data di oggi.

