Dl Alluvione: Confindustria, su commissario decidere al piu' presto -2

Prorogare a fine anno sospensione rate mutui e finanziamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - Ai deputati della Commissione Ambiente, Confindustria ha inoltre proposto una serie di correttivi per rafforzare il sostegno alle imprese danneggiate. Si ritiene necessario ad esempio "poter rateizzare, in una o piu' annualita' successive, le imposte e i contributi che il Dl ha differito al mese di novembre, in unica soluzione". Sarebbe inoltre utile prevedere, per tutti gli operatori economici interessati, la possibilita' di considerare il periodo d'imposta 2023 periodo di "non normale svolgimento dell'attivita'" ai fini degli indici sintetici di affidabilita' e in materia di societa' di comodo. Per lo stesso motivo, aggiungono gli imprenditori, "riteniamo essenziale allungare, dal 30 giugno al 31 dicembre 2023, la durata della sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti". Nel valutare positivamente le misure previste sul Fondo di garanzia per le Pmi, si chiede inoltre di innalzare l'importo massimo garantito, per consentire a chi ha esaurito il plafond di accedere comunque alla garanzia, estendendola anche alle societa' quotate di media dimensione.

