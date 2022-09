Dl aiuti ter: Giorgetti, bene proroga al 31/10 restituzione crediti imposta R&S

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - 'Sono soddisfatto per l'accoglimento della mia proposta di proroga al 31 ottobre prossimo come termine per attivare la procedura di restituzione dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo indebitamente percepiti. E' una boccata di ossigeno chiesta a gran voce dalle imprese interessate in un momento di difficolta' connessa alla crisi energetica. Ed e' un tempo necessario per approfondire anche l'efficacia della norma stessa'. Cosi' il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in riferimento alla norma contenuta nel decreto aiuti approvata oggi.

Com-ale

