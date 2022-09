Dl aiuti ter: bonus a 22 milioni persone, 400 milioni a Ssn

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - Stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese RSA e strutture private. E' una delle misure contenute nel decreto legge Aiuti ter - riferiscono fonti di Palazzo Chigi - insieme al bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi fino a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati (platea di 22 milioni di persone); circa 190 milioni per il sostegno alle aziende agricole, con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell'alimentazione delle serre; a contributi economici per le scuole paritarie per far fronte al caro-bollette; alla revisione in senso restrittivo della disciplina in materia di delocalizzazioni, con aggravio delle sanzioni; contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (cinema e teatri) e del terzo settore; 100 milioni per il trasporto pubblico locale e nuove misure per l'attuazione del Pnrr, per la realizzazione di nuovi alloggi universitari e modifiche alla disciplina degli Istituti tecnici superiori.

