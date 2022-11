Dl aiuti quater: norma per sblocco trivelle e nuove concessioni - bozza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - La norma che sblocca l'utilizzo delle trivelle per "incrementare la produzione nazionale di gas naturale" e' contenuta nella bozza del decreto legge Aiuti quater oggi all'esame del Consiglio dei ministri. "E' consentito - si legge nel testo - il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi".

Interessate anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45 parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga, e' consentita la coltivazione delle concessioni per la durata di vita utile del giacimento, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

