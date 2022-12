Dl Aiuti quater: Governo presenta maxi-emendamento in Senato e annuncia fiducia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha presentato nell'Aula del Senato un maxi-emendamento interamente sostitutivo del Dl Aiuti quater con le modifiche approvate in commissione Bilancio di Palazzo Madama. Sul testo il Ministro ha annunciato la richiesta della fiducia. Il maxi-emendamento dovra' passare il vaglio della presidenza del Senato e della commissione Bilancio. L'Aula e' convocata per domani alle 14 per il dibattito sulla fiducia, le dichiarazioni di voto e il voto. La chiama dovrebbe iniziare intorno alle 16-16,30. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 17 gennaio, deve passare all'esame della Camera.

