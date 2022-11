Dl aiuti quater: arrivano proroghe a fine anno contro rincari energia - bozza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - Arrivano le proroghe, ampiamente attese, per gli aiuti contro i rincari energetici per famiglie e imprese. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e' prorogato a fine anno, cosi' come le misure in materia di accisa e Iva su alcuni carburanti. Lo prevede la bozza del decreto legge Aiuti quater atteso oggi in Consiglio dei ministri. Il testo, composto da 13 articoli, prevede anche che "l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5%".

