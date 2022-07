Dl aiuti: Orsini (Confindustria), non potenziare Fondo garanzia Pmi chance persa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - 'Il ricorso massivo delle imprese ai finanziamenti bancari garantiti dallo Stato per far fronte alla crisi pandemica - ha osservato Orsini in un altro passaggio del suo intervento - e' stato determinante per la tenuta del nostro sistema produttivo. Ma inevitabilmente ci ha lasciato imprese piu' indebitate e con un sistema finanziario che ha fatto un balzo indietro significativo rispetto a quell'importante percorso di irrobustimento dei bilanci realizzato prima della pandemia. Il ricorso a tali misure, secondo l'analisi del nostro Centro studi, ha determinato un forte aumento del peso del debito delle imprese industriali misurato in anni di cash flow necessari per ripagarlo (passato dai 2 anni del 2019 ai 3,2 bel 2021). Per le Pmi, il rapporto tra debiti finanziari e capitale netto e' aumentato al 72,8% da 66,9% nel 2019, dopo essere progressivamente diminuito a partire dal 2011.

Dunque, siamo tornati indietro di 4 anni rispetto al processo di riduzione del leverage e del rafforzamento della struttura finanziaria. Occorre agire tempestivamente per riequilibrare la struttura finanziaria delle imprese. Vanno favorite operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti garantiti in essere anche fino a 20 anni. Per questo sara' necessario avere garanzie a condizioni di mercato. Per Sace e' gia' previsto, ma bisogna accelerare sull'autorizzazione della Commissione, per il Fondo di garanzia serve una norma di legge. Occorre poi individuare le misure, anche fiscali, e le semplificazioni regolamentari da adottare per consentire il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, aumentandone patrimonializzazione e accesso a fonti finanziarie alternative, come ad esempio i mini bond'.

Inoltre, ha rilevato il vicepresidente di Confindustria, "in un momento di incertezza come quello che stiamo vivendo e' importante sostenere gli investimenti delle imprese con tutti gli strumenti disponibili. Uno strumento strategico sono i contratti di sviluppo gestiti da Invitalia. In proposito e' essenziale che vengano tempestivamente sbloccati i progetti presentati ai sensi del Pnrr, stanziando gli ulteriori fondi necessari cosi' da attivare investimenti con una leva di 1 a 3. Attenzione a non perdere la finestra del Temporary Framework che scade a fine 2022', ha avvertito.

fil

(RADIOCOR) 05-07-22 19:34:32 (0688) 5 NNNN