Dl aiuti: Gelmini, stanziate le risorse necessarie per aiutare le imprese

Intervenuti anche a sostegno degli enti locali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - 'Con il Dl aiuti abbiamo stanziato le risorse necessarie per adeguare i prezzi degli appalti, e per aiutare le imprese impegnate nella realizzazione delle opere a fronteggiare il balzo dei costi di materie prime ed energia'. Lo ha sottolineato Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Consiglio nazionale di Ali, in corso a Roma. 'Abbiamo disposto - ha messo in evidenza Gelmini - l'aumento dei prezziari per le lavorazioni effettuate tra il 1mo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Le stazioni appaltanti possono incrementare i prezziari esistenti nel limite del 20%. Questo 20% e' a carico dello Stato per il 90% e dell'operatore privato per il 10 per cento. Quello guidato da Mario Draghi e' il Governo della crescita, del lavoro e delle imprese', ha rimarcato. Inoltre, 'siamo intervenuti per sostenere enti locali e Regioni. Per quanto riguarda le Regioni abbiamo incrementato il livello del finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale di 200 milioni di euro e per garantire la continuita' dei servizi erogati i contributi in favore degli enti locali gia' stanziati con il decreto 17 di quest'anno sono stati integrati con ulteriori 200 milioni di euro".

"Altri 240 milioni - ha aggiunto Gelmini - sono invece stati destinati per il triennio alle province e alle citta' metropolitane per compensare il minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione. A protezione degli investimenti del Pnrr nelle piu' grandi citta', quelle con popolazione superiore ai 600mila abitanti, quindi parliamo di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo, abbiamo istituito un fondo che, di qui al 2025, mette a disposizione di queste realta' altri 500 milioni di euro'.

com-fil

(RADIOCOR) 11-05-22 12:58:26 (0264)PA 5 NNNN