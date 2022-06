Dl aiuti: Fi, ok a emendamento che semplifica iter autorizzativi rigassificatori -2

Elevato limite potenza per accumulo energia da rinnovabili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - Con un altro emendamento approvato, sempre depositato da Fi, "si facilita la realizzazione di infrastrutture per l'accumulo di energia. Le infrastrutture sono connesse alla rete di trasmissione elettrica nazionale, atte all'integrazione delle fonti rinnovabili". In base alla proposta di modifica depositata da Martino, "sara' elevato - si legge in una nota - il limite di potenza previsto per la loro realizzazione da tre a 8 megawatt'.

