Dl aiuti bis: sale a 600 euro tetto fringe benefit, comprese bollette

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ago - Per il 2022 aumenta a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i fringe benefit le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per pagare utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas. Attualmente e' previsto per i benefit aziendali la non concorrenza fino a un tetto di 258,23 euro. I lavoratori che fruiscono dei benefit sono circa 3 milioni per un maggior ammontare di benefit in esenzione di circa 287,8 milioni, che assorbe l'estensione al pagamento delle utenze, sempre entro il limite di 600 euro.

La perdita di gettito Irpef stimata e' di 86,3 milioni, di 5 e 1,9 milioni rispettivamente per addizionale regionale e comunale. Si legge nella Relazione tecnica del decreto Aiuti bis, atteso in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore.

