Dl aiuti bis: Camera votera' soppressione deroga tetto stipendi, tornera' al Senato

Melilli (Pd), 'Il Governo ha presentato l'emendamento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 set - La commissione Bilancio della Camera votera' l'emendamento al Dl aiuti bis annunciato dal Governo per la soppressione della norma toglie il tetto alle retribuzioni nella Pa. Il decreto e' quindi destinato a tornare in Senato. Lo anticipa il presidente della Commissione, Fabio Melilli (Pd), interpellato in una pausa dei lavori.

Tramonta cosi' l'ipotesi, circolata nel pomeriggio, di un 'ritiro' della proposta di modifica da parte dell'Esecutivo a fronte di un'intesa tra tutti gruppi per un intervento soppressivo da affidare al prossimo Dl aiuti (un impegno in tal senso sarebbe stato inserito in uno specifico ordine del giorno al Dl aiuti bis). Il Governo, ha chiarito Melilli, ha comunque depositato l'emendamento soppressivo che, pertanto, verra' votato (cosi' come quelli, con lo stesso obiettivo, presentati da forze di maggioranza e opposizione).

La Commissione tornera' a riunirsi alle 18 per votare le proposte di modifica (e' prevista anche una correzione 'formale' al testo) in vista della seduta dell'Assemblea di Montecitorio programmata per domani alle 9,30. Il decreto legge tornera' quindi a Palazzo Madama per il via libera definitivo preannunciato per il 20 settembre (scade l'8 ottobre).

Bof

