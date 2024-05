Dl Agricoltura: Alleanza fotovoltaico, danneggia gli investimenti in rinnovabili

'Cosi' com'e' e' una tagliola, il testo e' da rivedere' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - 'Il testo del Dl Agricoltura, cosi' come approvato dal Governo, rappresenta una vera e propria tagliola per il settore e per le possibilita' del Paese di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2030'. Lo ha detto Filippo Fontana, portavoce dell'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia, durante l'audizione di fronte alla Commissione Industria del Senato. 'Appare pertanto imprescindibile apportare alcune modifiche che riducano l'impatto pregiudizievole della legge nei confronti degli operatori delle rinnovabili in Italia, degli ingenti investimenti fin qui realizzati e per tutta la filiera composta da 150mila lavoratori'.

