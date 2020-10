Dl agosto: in corso esame Aula Senato, attesa richiesta fiducia e voto stasera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - E' ancora in corso la discussione generale nell'Aula del Senato sul Dl agosto. Al termine, non prima alle 20,30, e' attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo su un maxi-emendamento interamente sostitutivo del provvedimento.

Il testo riprendera' le modifiche approvate in commissione Bilancio. Su sette misure pende pero' la richiesta di stralcio della Ragioneria generale dello Stato per motivi di copertura: tra queste c'e' anche il rafforzamento al 160% del superbonus per la ricostruzione nelle aree terremotate in alternativa alla fruizione del contributo. La fiducia sara' votata questa sera, per consentire il disco verde del Senato al Dl che deve passare all'esame della Camera ed essere convertito in legge entro il 13 ottobre.

nep

(RADIOCOR) 05-10-20 20:01:23 (0719) 5 NNNN