Dl agosto: in corso esame Aula Senato, attesa richiesta fiducia e voto stasera -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - Altre misure approvate puntano a semplificare l'utilizzo del superbonus e introducono previsioni ad hoc per le aree colpite dal sisma; una fonte parlamentare riferisce che dopo lo stop della Rgs sul 160% si sta studiando una soluzione alternativa per rendere comunque piu' fruibile l'ecobonus in quelle aree che sono destinatarie anche di altre proposte dei senatori.

Per le aziende e' arrivata la sospensione temporanea degli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Attenzione e' stata data ai settori piu' colpiti del turismo, come quello termale e gli alberghi (con una estensione del credito d'imposta agli affitti d'azienda e un suo innalzamento al 50%). Approvata anche una norma 'salva centri storici' che ha sollevato qualche critica: sara' considerato imprenditore, chi gestisce piu' di 4 case vacanza o B&B.

Anche il comparto agricolo, colpito dalle gelate, ha ricevuto aiuti. Varate misura a tutela delle donne insieme a un finanziamento per 'salvare' la Casa delle donne: un 'risultato importante' rimarca Donatella Conzatti (Iv), prima firmataria di uno degli emendamenti. Sul versante ambientale, tra le altre, ci sono incentivi fino a 3.500 euro per convertire auto con motore termico in auto elettriche, proposto dal presidente della commissione Daniele Pesco (M5S), cosi' come il via libera alle bottiglie Pec riciclate al 100 per cento. Tra le proposte presentate dall'opposizione, la capogruppo di FI in Senato, Anna Maria Bernini, rivendica la misura, che ricalca la misura di un suo Ddl, per promuovere la auto imprenditorialita' dei giovani al di sotto dei 30 anni d'eta'.

