Dl agosto: in corso esame Aula Senato, attesa richiesta fiducia e voto stasera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - Il provvedimento vale 25 miliardi in termini di indebitamento e contiene diverse misure, anche di proroga, a sostegno dei settori economici e sociali colpiti dalla crisi legata all'emergenza Covid. Il decreto legge arriva a completamento del pacchetto da quasi 100 miliardi di misure prese nel corso del 2020. L'esito dell'esame della commissione Bilancio, travasato nel maxi-emendamento presentato dal Governo, ha visto l'approvazione di numerosi emendamenti (per lo piu' non onerosi e passati ad un attento vaglio dal punto di vista della proponibilita' per materia). Nel provvedimento sono anche confluiti tre decreti legge gia' all'esame del Senato e sempre legati all'emergenza, sulla scuola e sul voto elettorale e referendario.

Molto intenso il lavoro che si e' svolto a margine della Commissione con riunioni del Governo e dei relatori Daniele Manca (Pd) e Vasco Errani (Leu) sia con la maggioranza che con l'opposizione (tenendo presente anche che per l'allarme Covid i lavori di Palazzo Madama sono stati fermi per un giorno). Questo non ha impedito i rilievi critici dell'opposizione per la insufficienza delle misure prese, tra cui la mancata proroga dello stop alle cartelle esattoriali.

Ha pero' consentito l'approdo in Commissione di un 'pacchetto' di modifiche su temi, in molti casi, ampiamente condivisi. Le risorse sono andate prevalentemente per misure a tutela dei lavoratori fragili; per Pmi e partite Iva e' arrivata la proroga a fine ottobre per i versamenti fiscali con una maggiorazione dello 0,8% ma senza sanzioni mentre e' stata estesa agli ambulanti la temporanea esenzione dalla Tosap.

