Dl agosto: Confcommercio, aspetti positivi ma il testo puo' essere migliorato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - "Si colgono aspetti positivi come la proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali, il ricorso agli sgravi contributivi per sospingere l'occupazione, anche stagionale, e la decontribuzione di vantaggio per il Mezzogiorno. Il testo va pero' migliorato sia nella retroattivita' del ricorso alle ulteriori settimane, che per la decontribuzione per nuove assunzioni, che non potra' essere riservato solo a chi cessa del tutto il ricorso agli ammortizzatori sociali. Anche la permanenza del divieto di licenziamento, seppur parzialmente mitigato, rimane un'anomalia nel nostro ordinamento. Il regime speciale per i contratti a termine dovrebbe tradursi in una piena agibilita' per consentire la piu' ampia flessibilita' nella ripartenza delle attivita'". Lo ha rilevato la presidente della commissione Lavoro di Confcommercio, Donatella Prampolini, in audizione in commissione Bilancio del Senato sul Dl agosto.

com-nep

(RADIOCOR) 31-08-20 19:14:58 (0317) 5 NNNN