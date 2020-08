Dl agosto: Confcommercio, aspetti positivi ma il testo puo' essere migliorato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago -"Interessanti il fondo per la filiera della ristorazione ed il contributo a fondo perduto per le attivita' economiche e commerciali nei centri storici delle citta' d'arte, che andrebbe pero' esteso a tutte le aree a vocazione turistica: vanno comunque verificate tempestivita' di attivazione, snellezza operativa e capacita' di impatto anche in ragione delle risorse stanziate. Si apprezzano gli interventi nel settore dei trasporti, con misure di sostegno rafforzate per autotrasporto e porti ed estese anche ai comparti quali i collegamenti marittimi con le isole e le autostrade del mare, di grande importanza strategica per la continuita' territoriale e la competitivita' del Paese. Serve comunque una risposta piu' forte all'impatto della crisi in settori economici particolarmente colpiti: nel turismo e nei trasporti, nei servizi e nelle professioni, nel sistema cultura ed in tanti comparti del commercio. Contributi a fondo perduto a ristoro dei cali di fatturato e indennita', ampliamento moratorie fiscali e creditizie, sostegno al pagamento dei canoni commerciali sono le principali direttrici della risposta che occorre. Insieme, si intende, alle riforme ed agli investimenti necessari per rilanciare produttivita' e competitivita' del sistema Paese, mettendo a frutto le opportunita' del Recovery Fund. Infine - ha concluso Prampolini - una particolare segnalazione sul tema dei patronati perche', pur apprezzando l'incremento di 20 milioni di euro annui degli specifici stanziamenti, la cifra non permette il mantenimento di un adeguato livello di servizio e di capillarita' proprio in una fase in cui maggiore e' la richiesta di informazione, assistenza e supporto da parte dei cittadini".

com-nep

(RADIOCOR) 31-08-20 19:15:41 (0318) 5 NNNN