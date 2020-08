Dl agosto: Castelli, lavoro procede, a breve in Consiglio ministri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - "Procede a gran ritmo il lavoro sul Decreto Agosto, che giorno dopo giorno prende forma e, a breve, approdera' in Consiglio dei Ministri. Siamo quasi pronti con il nuovo provvedimento che impegna le risorse dello scostamento di 25 miliardi, per offrire ulteriore supporto ai comuni, al trasporto pubblico locale, al mondo della scuola, ai lavoratori e alle imprese, con meno tasse e politiche di decontribuzione, e poi misure specifiche per i settori piu' colpiti a partire da turismo, ristorazione e automotive". Lo riferisce il vice ministro dell'Economia Laura Castelli: "Leggo molte indiscrezioni, alcune vere altre meno. Con la squadra di Governo stiamo lavorando per mettere in campo tutte le misure necessarie a far ripartire l'economia, in attesa della sessione di bilancio e del recovery fund con cui arriveremo ad una programmazione pluriennale, rendendo strutturali molte delle misure che abbiamo adottato durante l'emergenza", aggiunge.

