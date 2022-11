Dl accise: 200 milioni per territori colpiti nella Marche per il 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Duecento milioni stanziati a favore delle Marche per il 2022 con il decreto legge "Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici" all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di stasera sulla Manovra, decreto che confluira' nel decreto Aiuti quater all'esame del Senato. Lo riferiscono fonti di Governo, secondo le quali una cifra analoga per il 2023 verrebbe prevista nel Ddl bilancio, per un totale di 400 milioni sui due anni per i territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi da settembre.

