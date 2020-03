Dk Cura Italia: arrivano 600 euro per stagionali del settore turistico e termale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - Il decreto legge Cura Italia riconosce un'indennita' di 600 euro anche ai lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali colpiti dal Coronavirus, "a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore" del provvedimento. La platea e' di 173 mila persone secondo la relazione tecnica e l'onere viene quantificato in 103,8 milioni per il 2020.

