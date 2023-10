Distretti: export in calo del 2,1% tra aprile-maggio 2023, pesa Germania

bene meccanica (+7,4%) e alimentari(1,9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Dopo nove trimestri di crescita, nel periodo aprile-giugno 2023 frenano le esportazioni dei distretti, con un calo tendenziale, a prezzi correnti, del 2,1%. A pesare e' il rallentamento della domanda internazionale, in particolare della Germania, il confronto con le cifre del secondo trimestre 2022 (in cui l'export aveva segnato un + 15,3%) e il rientro dei prezzi alla produzione per alcuni settori, come la metallurgia (-18,2% sulle vendite estere). E' lo scenario che emerge dal report trimestrale sui distretti industriali della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Dei 158 distretti monitorati, 79 hanno registrato una crescita e 79 un calo.

Tra i settori, spiccano la buona performance (+7,4%) della meccanica e la tenuta di alimentari e bevande (+1,9%). I territori con queste specializzazioni hanno registrato un andamento positivo: a Sud si sono messe in evidenza Campania (+5,6%) e Abruzzo (+4,1%), nel Centro l'Umbria (+5%), nel Nord Ovest il Piemonte (+3,6%) e la Liguria (+2,9%) e nel Nord Est il Trentino-Alto Adige (+2,7%) e l'Emilia Romagna (+3,3%). I distretti emiliano - romagnoli, nel confronto regionale, sono quelli con l'aumento dell'export maggiore(+185,7 milioni di euro). A trainare la regione alcuni settori della meccanica, come le Macchine per l'imballaggio di Bologna, la Meccatronica di Reggio Emilia, le Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena, la Food Machinery di Parma, l'Aimentare di Parma e l'Ortofrutta romagnola, che ha cercato di smaltire i magazzini dopo l'alluvione dello scorso maggio. Probabilmente gli effetti delle perdite agricole dovute all'evento saranno visibili nei prossimi mesi. Seguono i distretti di Piemonte (+111 milioni) Campania (+60 milioni).

