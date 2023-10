Distretti: export in calo del 2,1% tra aprile-giugno 2023 -2

La Francia e' il maggior mercato per le esportazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Per i primi sei mesi dell'anno lo scenario e' migliore, con un +7,1% tendenziale nel primo trimestre 2023. Il primo semestre del 2023 si e' chiuso con un aumento delle esportazioni distrettuali, a prezzi correnti, del 2,3% tendenziale e una crescita diffusa a 97 distretti. A livello settoriale, la meccanica registra un +11,2%, l'agro-alimentare del 5,6% e il sistema moda del 2,3% per i beni di consumo e dell'1,8% per i beni intermedi. In calo invece il sistema casa, dopo la corsa degli scorsi anni, condizionato anche dall'elevata inflazione e dal rialzo dei tassi che hanno pesato sulle decisioni d'acquisto delle famiglie. Nel primo semestre del 2023 i primi dieci distretti con le migliori vendite all'estero sono quelli della moda e della meccanica. Tra questi: l'Occhialeria di Belluno (+334 milioni di euro), il Tessile di Biella (+128 milioni) e la Meccanica strumentale di Milano e Monza (+314 milioni). L'Emilia Romagna si conferma prima per aumento in valore delle esportazioni (+ 769 milioni di euro e +7,3% tendenziale nel primo semestre 2023). Seguono il Veneto (+561 milioni) e il Piemonte (+445 milioni). Al Nord arretrano i distretti lombardi, penalizzati dal forte calo dei Metalli di Brescia. Al Sud e al Centro spiccano la Campania (+272 milioni) e le Marche (+167 milioni). La Francia e' il mercato che piu' di tutti ha contribuito alla crescita delle esportazioni distrettuali(+654 milioni, pari a un progresso del 7,4%), soprattutto grazie al settore moda.

Crescono anche Emirati Arabi Uniti (+11,4%), Hong Kong (+12,7%) e Messico (+13,1%) e Cina (+7,3%). Anche se nei prossimi mesi le esportazioni non saranno brillanti come nel periodo 2021-2022, - si legge nell'analisi - l'elevata competitivita' raggiunta consentira' alle aree distrettuali di mantenersi vicine ai livelli record di export toccati lo scorso anno. L'atteso rientro dell'inflazione e il ritorno alla crescita di alcuni importanti sbocchi commerciali, come la Germania, permetteranno poi di ritornare su un buon trend di crescita nel corso del 2024.

