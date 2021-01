Distretti: agroalimentare star, in ripresa industria per la casa (Il Sole 24 Ore)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - E' il settore alimentare quello piu' performante nel 2020 in termini di export, occupando quasi integralmente la classifica che evidenzia le aree in crescita. Dall'analisi di Intesa Sanpaolo (i distretti farmaceutici sono trattati in un report diverso) - come si legge sul Sole 24 Ore - emerge in modo chiaro come sia proprio il comparto alimentare, a sostenere le medie in un momento di grande difficolta'. Nel terzo trimestre per queste aree prosegue il progresso delle vendite estere (+2,3%), con un +3,1% nei primi nove mesi dell'anno, variazione superiore rispetto a quanto osservato nelle aree non distrettuali (-0,6% nei mesi estivi e -2,1% nel periodo gennaio-settembre). Un quadro che si e' modificato tuttavia nel terzo trimestre, dove e' visibile un recupero corale piu' ampio. Dai minimi del secondo trimestre, quando solo 23 distretti su 157 presentavano dati positivi (un dato peggiore si trova solo all'inizio del 2009), si e' passati a 60 aree in crescita. Se il bilancio complessivo dei distretti resta comunque in rosso, un calo trimestrale di 1,5 miliardi, lo si deve a performance negative in ampie filiere del made in Italy. A partire dalla meccanica, che pur rilanciata dalla parziale ripresa dell'auto resta in calo di oltre il 4%.

