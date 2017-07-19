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            Disaronno Group: finalizza acquisizione Amaro Averna e Zedda Piras da Campari

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - Disaronno Group ha perfezionato il closing per la finalizzazione dell'acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras, precedentemente appartenuti a Campari Group. L'operazione, il cui accordo era stato sottoscritto lo scorso dicembre 2025, si concretizza attraverso la costituzione della Newco Meridia con sede a Sassari la cui governance vede il passaggio da Campari a Disaronno. I dipendenti dei due stabilimenti rispettivamente in Sicilia e in Sardegna sono tutti stati assorbiti da parte di Meridia. 'Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di crescita e ci consente di arricchire strategicamente il nostro portfolio a livello internazionale rafforzando significativamente, grazie ad Amaro Averna, la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari: Stati Uniti, Germania ed Italia. In questo contesto, per Zedda Piras l'obiettivo e' il consolidamento della presenza sul mercato italiano', ha commentato in una nota Marco Ferrari, Ceo di Disaronno Group.

            mar-com.

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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Campari 5,436 +0,11 12.38.52 5,402 5,46 5,41


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